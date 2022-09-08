2022/09/08 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة الكاظمي: قضية محو الأمية عنصر جوهري في أهدافنا نحو التنمية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: قضية محو الأمية عنصر جوهري في أهدافنا نحو التنمية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: قضية محو الأمية عنصر جوهري في أهدافنا نحو التنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).