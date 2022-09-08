2022/09/08 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 3 ساعات

بالروابط..



نتائج الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط في جميع المديريات

منذ 4 ساعات

مجلس الخدمة يمدد مدة التحديث وتقديم الاعتراضات على نتائج التقاطع الوظيفي

منذ 5 ساعات

التربية تحدد موعد اعلان نتائج الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط

منذ 6 ساعات

عمليات التجديد تدفع الكرخ لتغيير ملعبه

منذ 7 ساعات

أسعار صرف ادلولار في البورصة العراقية

منذ 8 ساعات

البنك المركزي يحذر من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة

منذ 9 ساعات

تعرف على حالة الطقس في العراق

منذ 9 ساعات

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

منذ 22 ساعة

توضيح بشأن قرار السماح بدخول السيارات العراقية الخاصة إلى السعودية لأداء العمرة

منذ 22 ساعة

9 إصابات بهجوم لقطيع ذئاب على قضاء سيد دخيل في ذي قار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد وحتى الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد وحتى الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).