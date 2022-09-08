الجيش والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية في ديالى

2022/09/08 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ديالى- واع- ثائر هاديأعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات استباقية واسعة في محافظة ديالى لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية.وقال قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوات الحشد الشعبي وبمشاركة الجيش شرعت من أربعة محاور بعملية تفتيش واسعة لتأمين المنطقة المحصورة بين الباشي وبني ويس والمنطقة المحصورة بين نفط خانة في قضاء خانقين والتي تسمى بمنطقة وادي الثلاب لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه". وأضاف الموسوي، أن "العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تهدف لتأمين قاطع المسؤولية وعدم إعطاء أي فرصة للإرهابيين لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".





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