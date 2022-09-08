أوستن: واشنطن لا تدافع عن أوكرانيا فقط بل عن كامل النظام الدولي

2022/09/08 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إن واشنطن والحلفاء قدموا المزيد من الدعم لأوكرانيا،.

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