2022/09/08 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لم تكن علاقة الملكة إليزابيث الثانية بزوجها الراحل الأمير فيليب عادية أو تقليدية.فالأمير فيليب الذي كان أميراً يونانياً عندما تزوّج الملكة عام 1947، قضى نحو 7 عقود من عمره إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليزابيث وفيليب..



7 عقود من “القوّة والسند” المركز الخبري الوطني.

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