2022/09/08 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني لم تكن علاقة الملكة إليزابيث الثانية بزوجها الراحل الأمير فيليب عادية أو تقليدية.
فالأمير فيليب الذي كان أميراً يونانياً عندما تزوّج الملكة عام 1947، قضى نحو 7 عقود من عمره إلى […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليزابيث وفيليب..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليزابيث وفيليب.. 7 عقود من “القوّة والسند”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فالأمير فيليب الذي كان أميراً يونانياً عندما تزوّج الملكة عام 1947، قضى نحو 7 عقود من عمره إلى […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليزابيث وفيليب..
7 عقود من “القوّة والسند” المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليزابيث وفيليب.. 7 عقود من “القوّة والسند”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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