التعليم توجه بإحصاء ذوي المعدلات المتفوقة بالسادس الإعدادي

2022/09/08 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بإحصاء الطلبة من ذوي المعدلات المتفوقة الذين لا ينطبق عليهم شرط العمر المسموح للتقديم الى القبول المركزي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للملاك المتقدم في الوزارة، بحسب بيان صحفي، حيث أكد على “أهمية الفرص المتساوية للطلبة ودعم المتفوقين وتحقيق تطلعاتهم على وفق السياقات العلمية والتنافسية التي يخضع عليها المتقدمون الى استمارة المقبول المركزي ومراعاة حالاتهم الانسانية بشأن شرط العمر للتقديم الى القبول المركزي”.

ووجه عبد الصاحب “بتقديم الحلول الممكنة للذين لا ينطبق عليهم شرط العمر المسموح به للتقديم الى القبول المركزي والأخذ بنظر الاعتبار الطاقة الاستيعابية”.

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