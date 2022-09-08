2022/09/08 | 19:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KqcTOyOUkd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: مقتدى الصدر يريد اعادة الشرعية للبرلمان والحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: مقتدى الصدر يريد اعادة الشرعية للبرلمان والحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).