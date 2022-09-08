2022/09/08 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن تأجيل امتحانات المراحل غير المنتهية في كربلاء المقدسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن تأجيل امتحانات المراحل غير المنتهية في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن تأجيل امتحانات المراحل غير المنتهية في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).