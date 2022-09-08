المطلك يتحدث عن الجهة الوحيدة التي بامكانها انقاذ العراق

2022/09/08 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، الخميس، عن طرح سيناريو اعادة نواب الكتلة الصدرية المستقيلة الى البرلمان.وقال المطلك في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "إعادة نواب الكتلة الصدرية أحد السيناريوهات المطروحة الا ان عودتهم لن تغير شيئا". واضاف ان "الوضع أصبح حرجاً وهناك مسؤولية تأريخية لا تتطلب النأي بالنفس وان النظام السياسي "عقيم" ولا يستطيع بناء البلد". وتابع ان "الأميركيين والإيرانيين لم يعد لديهم تأثيرا في العراق وان مرجعية النجف الطرف الوحيد الذي باستطاعته لعب دور لإنقاذ العراق".

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