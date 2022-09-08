الإطار يوصد الأبواب بوجه التيار: لن يحل البرلمان دون عودتنا اليه

2022/09/08 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، انه لا خيار لحل البرلمان الا بالأطر الدستورية والتي تسبقها إعادة جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الهلالي، لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل مجلس النواب العراقي رسم خارطة طريق المشهد المقبل، فهو أكد على ضرورة احترام الدستور الاتفاق على تطبيق حل البرلمان وفق الأطر الدستورية وهذا ما تؤكد عليه قوى الاطار التنسيقي منذ فترة طويلة".

وبين أن "قرار المحكمة الاتحادية، سيدفع جميع القوى السياسية الى الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض للاتفاق على المرحلة المقبلة، فلا خيار غير الحوار المباشر، لحل الازمة السياسية، ولا خيار لحل البرلمان الا بالأطر الدستورية، والتي تسبقها إعادة جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة".

وكشف مقرر مجلس النواب مقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن موعد إعادة عقد جلسات المجلس، بعد تعطيله لفترة طويلة.

وقال عسكر، لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي سيعاد عقد جلساته ما بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين، وهناك اجماع سياسي وبرلماني على هذا الامر، فهناك مهاما تشريعية ورقابية يجب قيام البرلمان فيها خلال المرحلة المقبلة".

وبين أنه "حتى الساعة لم تحدد رئاسة مجلس النواب أي يوم سوف يعاود المجلس جلساته، لكن ما بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين، سيتم تحديد يوم مباشرة عمل البرلمان من جديد"، مبيناً أنه "لا يوجد أي مبرر لبقاء البرلمان معطل لفترة أطول".

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