2022/09/08 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالإنفوغراف.. إيرادات العراق النفطية خلال 8 أشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالإنفوغراف.. إيرادات العراق النفطية خلال 8 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).