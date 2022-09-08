2022/09/08 | 19:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت مساء أمس الأربعاء، احتفالية لتكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني، في المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وحملت الاحتفالية عنوان “يحيا الفن… يحيا المجد… يحيا الفخراني”، وتضمنت الحديث عن المشوار الفني للنجم الكبير وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

وقدّمت الاحتفالية شافكي المنيري، وأحياها الفنان هشام عباس، والمطرب وائل الفشني، في إطار تكريم الفنانين بملتقى السينما والدراما.

وقبل البدء بالاحتفالية، فوجئ الجمهور بأن أبواب الأوبرا قد أُغلقت، نظراً لاكتمال العدد في المسرح الصغير، ما أدى إلى استياء الكثير من الناس الذين لم يتمكنوا من الدخول، ومنهم الفنانة هدى هاني والفنانة ميرنا وليد ومدير أعمال الفنانة ليلى علوي، كما لم يتمكن عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، من الدخول الى القاعة نظراً للتكدس الكبير أمام أبواب الأوبرا، ما أشاع حالة من الغضب بين الجمهور، وحدث اشتباك بين الصحافيين وأفراد الأمن الذين منعوهم من الدخول.

وتحدّث يحيي الفخراني خلال الاحتفالية عن مشواره وشخصياته فقال “كل عمل يأتيني، أتوقع أنني لن أستطيع تقديمه، ولا أحب أن أكرر شخصياتي، والمتعة الحقيقية تكمن في التغيير والتحدي”.

وكشف عن سر ابتعاده عن السينما قائلاً “لا أجد العمل الذي يعيدني إلى السينما من جديد، فأنا أبحث عن سيناريو جيد”.

وفي ختام الاحتفالية، سلّمت الفنانة ليلى علوي، درع التكريم للفنان يحيي الفخراني، وسط زغاريد الحاضرين، ووجّهت إليه رسالة قائلةً “أنا بحبك أوي، ربنا يحفظك ويخلّيك لينا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقامة حفل لتكريم الفنان يحيى الفخراني تحت عنوان “يحيا الفن.. يحيا.. المجد.. يحيا الفخراني”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقامة حفل لتكريم الفنان يحيى الفخراني تحت عنوان “يحيا الفن.. يحيا.. المجد.. يحيا الفخراني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).