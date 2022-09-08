إستثناء محافظتي النجف وكربلاء من القطع المبرمج للتيار الكهربائي حتى انتهاء الزيارة الأربعينية

2022/09/08 | 19:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، استثناء محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف من القطع المبرمج، لحين إكمال زيارة الأربعين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزارة الكهرباء، تم استثناء محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف من القطع المبرمج”.

وأضافت، أنه “تم تجهيز المحافظتين بكامل الطاقة وحسب القدرة الاستيعابية المتاحة لخطوط وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ولحين انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

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