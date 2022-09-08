مركز مراقبة الإنترنت: البنية التحتية للإنترنت مهددة بسبب عمليات استهداف إرهابية

2022/09/08 | 19:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مركز مراقبة الإنترنت من تعرض البنية التحتية للإنترنت إلى التهديد، بسبب عمليات استهداف إرهابية تقوم بها جماعات تسعى إلى الإضرار بقطاع الإنترنت والاتصالات في البلاد.

وقال المركز في بيان صحفي نشر على موقعه الرسمي إن “قطاع الإنترنت في العراق يعاني مشاكل عديدة، ولا يمكن تركيب مشكلة أمنية أخرى تهدد أي خطوة لتحسين خدماته، وما شوهد مؤخراً من عمليات استهداف ضد كابينات تابعة لوزارة الاتصالات وكذلك لشركة اسمها ايرثلنك يشكل خطراً كبيراً على هذه الخدمة”.

وأضاف المركز أن “العراقي عانى كثيراً من تدهور وتردي البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وعندما دخل الاستثمار عليها لتطويرها بدأنا نؤشر استهدافاً لها، وهذا يؤكد أن هناك دفع باتجاه ضرب البنية التحتية لأسباب وغايات غير معروفة”.

ونحن إذ ندعو الحكومة العراقية وقواتها الأمنية إلى حماية قطاع الإنترنت في البلاد لما له من تأثير كبير على الاقتصاد والأمن في البلد، ندعو أيضاً شركات الإنترنت إلى تطوير خدماتها وتحسينها بما يستحقه المواطن العراقي.

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