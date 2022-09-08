إستثناء كامل لتجهيز محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف بالطاقة لحين اكمال زيارة الاربعين

2022/09/08 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بناءاً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الاستاذ مصطفى الكاظمي المحترم، لوزارة الكهرباء ،تم إستثناء محافظتي كربلاء المقدسة،والنجف الأشرف من القطع المبرمج ،وتجهيز المحافظتين بكامل الطاقة وحسب القدرة الأستيعابية المتاحة لخطوط وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية،ولحين انتهاء زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام .

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