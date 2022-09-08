محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة اسبوع

2022/09/08 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء، اليوم الخميس،

تعطيل الدوام الرسمي الاسبوع المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء،

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يتقدم

بشكره وتقديره لكل

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