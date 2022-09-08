تأجيل امتحانات المراحل غير المنتهية في كربلاء المقدسة.. وثيقة

2022/09/08 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الخميس،

عن تأجيل الامتحانات المتبقية للمراحل

غير المنتهية.

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