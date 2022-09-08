حالة صحية حرجة لملكة بريطانيا:تخضع للرعاية الطبية

2022/09/08 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخضع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

للإشراف الطبي في قلعة بالمورال في

اسكتلندا، بحسب بيان لقصر باكنغهام.

ويأتي ذلك بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم

إزاء حالة الملكة الصحية.

وقال بيان باكنغهام: "إثر تقيي

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