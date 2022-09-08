2022/09/08 | 19:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أحصت هيئة المواكب الحسينية في النجف، الخميس 09/08/2022، عدد المواكب الحسينية المجازة في المحافظة،...

ظهرت المقالة نحو 6500 موكب يقدم الخدمات لزوار الأربعين في النجف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو 6500 موكب يقدم الخدمات لزوار الأربعين في النجف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو 6500 موكب يقدم الخدمات لزوار الأربعين في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).