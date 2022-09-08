المحلل السياسي العراقي

2022/09/08 | 19:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حسنين الساعدي يُنظر إلى التحليل السياسي على أنه استقراء بواطن الأحداث وتنبؤ بما يحتمل...

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