صحة الملكة إليزابيث.. أول تعليق من بايدن على

2022/09/08 | 19:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلم الرئيس الأمريكي، حو بايدن، بتطورات صحة الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن أعرب أطباؤها عن قلقهم إزاء وضعها الصحي ما أدى لقدوم أفراد العائلة المالكة إلى قصر بالمورال في اسكتلندا، وأعرب بايدن لرئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، عن أمنياته للم

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