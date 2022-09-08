2022/09/08 | 20:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصرع السياسي يدخل في مرحلة "هدنة مؤقتة" والحسم قادم بعد انتهاء الزيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0xGik3KnLEs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصرع السياسي يدخل في مرحلة "هدنة مؤقتة" والحسم قادم بعد انتهاء الزيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصرع السياسي يدخل في مرحلة "هدنة مؤقتة" والحسم قادم بعد انتهاء الزيارة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).