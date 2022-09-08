2022/09/08 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kv47lrdcxZg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يفجر مفاجأة بشأن برهم صالح والكاظمي | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يفجر مفاجأة بشأن برهم صالح والكاظمي | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).