وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

2022/09/08 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الملكة اليزابيت الثانية ملكة بريطانيا اليوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

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