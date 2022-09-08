2022/09/08 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MOsu_IcEKiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشبه النساء بالرجال.. هل هو خلل هرموني ام علامات نهاية العالم كما قال الاجداد؟ مع د.كريم الترابي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشبه النساء بالرجال.. هل هو خلل هرموني ام علامات نهاية العالم كما قال الاجداد؟ مع د.كريم الترابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).