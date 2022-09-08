شاهد بالفيديو.. مشاجرة بين الأطباء داخل غرفة العمليات وإدارة المستشفى تعاقبهم

2022/09/08 | 20:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Ic2By658aMk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاجرة بين الأطباء داخل غرفة العمليات وإدارة المستشفى تعاقبهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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