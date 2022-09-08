الاعلان عن خبر وفاة ملكة بريطانيا

2022/09/08 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن عمر ناهز 96 عاما.

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