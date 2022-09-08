وفاة ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية

2022/09/08 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفيت الملكة اليزابيت الثانية ملكة بريطانيا اليوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

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