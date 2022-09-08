2022/09/08 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5mrhB-Oxhas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ١٧ عاماً من التعاقد عليها.. وزارة النفط تحاول "تحوير" معدات مشروع استثمار غاز الزبير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد ١٧ عاماً من التعاقد عليها.. وزارة النفط تحاول "تحوير" معدات مشروع استثمار غاز الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).