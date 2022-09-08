وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا

2022/09/08 | 21:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا.وأوضح الحساب الرسمي للعائلة الملكة على "تويتر"، اليوم الخميس، أن الملكة توفيت بسلام في قصر المورال بعد ظهر اليوم.وكان الأطباء قد وضعوا الملكة، البالغة من العمر 96 …

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