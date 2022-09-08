الجامعة العربية: القمة المشتركة مع الصين محطة بارزة في مسيرة التعاون الاستراتيجي

2022/09/08 | 21:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكدت جامعة الدول العربية أن القمة العربية الصينية الأولى التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل تمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس …

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