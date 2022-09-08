القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى

2022/09/08 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التباحث في تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والملفات المشتركة فيما يخص الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب.

وبحث اللقاء آفاق التعاون الثنائي، والتطلع إلى تطويره في المجالات الأمنية، والعسكرية المختلفة ولاسيما التدريب، وتقديم المشورة، وتعزيز الخبرات الأمنية، وبما يسهم في رفع قدرات القوات العسكرية العراقية لمواجهة التحديات الأمنية.

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