بريطانيا تعلن وفاة ملكتها إليزابث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً

2022/09/08 | 21:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر باكينغهام، مساء يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقا، إثر إعلان طاقمهما الطبي عن تدهور حالتها.

وتجمع عشرات من البريطانيين والسياح تحت المطر للإعراب عن قلقهم أمام القصر في لندن.



والملكة اليزابيث الثانية (96 عاما) موجودة حاليا في بالمورال في اسكتلندا.

وقبل وقت قصير من أعلان الوفاة، هرعت العائلة المالكة في بريطانيا لتكون بجوار الملكة إليزابيث الثانية بعدما أبدى الأطباء، قلقهم بشأن صحتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة.

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