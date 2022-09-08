شرطة الطاقة تتمكن من ضبط محطة وقود غير رسمية في نينوى

2022/09/08 | 21:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم وضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان، أن “قوة تابعة إلى الفوج السابع، تمكنت من القاء القبض على متهم وضبط محطة وقود غير رسمية في نينوى”.

وأضافت، أن “المتهم تم ايداعه التوقيف وحجز المضبوطات داخل مركز شرطة النفط لعرضها على القضاء وملاحقة اصحابها ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

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