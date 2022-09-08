2022/09/08 | 22:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uAug97SEfLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر السامرائي: الإطار التنسيقي ليس عاجز عن عقد جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمر السامرائي: الإطار التنسيقي ليس عاجز عن عقد جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).