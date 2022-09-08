تفاعلات الساعة.. الدستور يوجب تشكيل الحكومة قبل أي حل للبرلمان ومصالح السنة والكرد تمنعهم من الانسحاب

2022/09/08 | 22:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، الخميس 09/08/2022.عضو ائتلاف دولة القانون عادل...

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الدستور يوجب تشكيل الحكومة قبل أي حل للبرلمان ومصالح السنة والكرد تمنعهم من الانسحاب أولاً على المسلة.

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