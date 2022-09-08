قيادي بالسيادة: 80% من الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان

2022/09/08 | 22:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد القيادي في تحالف السيادة جابر الجابري، الخميس 09/08/2022، أن قرار المحكمة الاتحادية برد...

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