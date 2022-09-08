2022/09/08 | 22:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز مراقبة الإنترنت: البنية التحتية للإنترنت في العراق مهددة بعمليات إرهابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/08 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز مراقبة الإنترنت: البنية التحتية للإنترنت في العراق مهددة بعمليات إرهابية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز مراقبة الإنترنت: البنية التحتية للإنترنت في العراق مهددة بعمليات إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).