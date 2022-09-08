عالم أذربيجاني: بحر قزوين قد يواجه مصير بحر آرال

2022/09/08 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتوقع أكاديمية العلوم الأذربيجانية أن يواجه بحر قزوين بعد 30 عاما مصير بحر آرال.

أعلن العضو في أكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية فخر الدين قديروف:” إذا استمر الانخفاض في منسوب ماء بحر قزوين لمدة 25-30 عاما القادمة، فقد يواجه هذا البحر مصير بحر آرال، الذي جف الجزء الجنوبي منه صيف عام 2009″.

جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي “تقلبات منسوب مياه بحر قزوين في سياق تغيرات المناخ، التوقعات والتدابير”.

ومضى قائلا:” أظهر بحثنا أن منسوب المياه في بحر قزوين كان منذ 100 عام أعلى ضعفا مما هو عليه الآن.



فمنذ عام 2005، كان منسوب المياه ينخفض كل عام بمقدار 10 سنتيمترات.



وإذا استمر الانخفاض في منسوب مياه بحر قزوين لمدة 25 فإن جزأه الشمالي الشرقي قد يواجه مصير بحر آرال الذي جف جزؤه الجنوبي في صيف عام 2009″.

يذكر أن بحر قزوين تطل عليه كل من إيران وأذربيجان وروسيا، وكازاخستان وتركمانيا.

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