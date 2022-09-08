البيت الأبيض: لسنا قريبين من إحياء الاتفاق النووي مع طهران

2022/09/08 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إلى أن واشنطن ليست قريبة ‏في الوقت الراهن من إحياء الاتفاق النووي مع إيران.‏

وقال كيربي خلال إفادة صحفية يوم الخميس “من الواضح لنا أنه لا تزال هناك ثغرات ولسنا قريبين من إبرام صفقة كما كنا نتمنى أن تكون”.

واستؤنفت يوم 4 أغسطس الماضي في فيينا عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة.

وقدمت إيران في 15 أغسطس ردا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.

وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.

وانسحبت إدارة ترامب بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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