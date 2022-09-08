2022/09/08 | 22:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R9-VhkhuOWA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي ضيف حصاد الرشيد بشأن الازمة السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي ضيف حصاد الرشيد بشأن الازمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).