رئيس الجمهورية يعزي بوفاة ملكة بريطانيا

2022/09/08 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واععزا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.وقال الرئيس صالح بتغريدة على حسابه بموقع تويتر وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)"أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة".وأضاف "ستُذكر الملكة إليزابيث كرمز عظيم للتاريخ خدم بنعمة وكرامة وثبات".





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