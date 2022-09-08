تسهيل دخول الزوار .. ايران تحث العراق الى تنفيذ خطط بشأن الزيارة الاربعينية

2022/09/08 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير الخارجية الإيراني، الحكومة العراقية إلى مزيد من الترتيبات والتخطيط لدخول الحجاج الإيرانيين جواً وبراً إلى العراق للمشاركة في مناسك الأربعين.

وبحسب تقرير وكالة انباء mehr news الايرانية والذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن "وزير الخارجية الايراني ، حسين أمير عبد اللهيان، دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لتسهيل دخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق عبر البر والجو، وذلك خلال اتصال هاتفي له مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين صباح اليوم الخميس".

واضاف انه" طلب كذلك تسهيل دخول الزوار من الدول الأفغانية والباكستانية الذين يريدون السفر إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية".

وفي معرض الإعراب عن شكره لاستقبال شعب وحكومة العراق لزوار الأربعين، وعد وزير الخارجية العراقي بـ "متابعة موضوع تسهيل دخول الزائرين إلى العراق لأداء مناسك الأربعين".

واعتبر فؤاد حسين زيارة وزير الداخلية الإيراني الأخيرة إلى بغداد هي "فرصة مناسبة وجيدة لمتابعة الشؤون ذات الصلة عن كثب وإيجاد التنسيق اللازم في هذا الصدد".

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