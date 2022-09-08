لاعبو الناشئين يواصلون وحداتهم التدريبية بروحية عالية في الجزائر

2022/09/08 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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يواصل لاعبو منتخبنا للناشئين وحداتهم التدريبية بروحية عالية في ملعب سيدي موسى ضمن معسكر الفريق التدريبي بالجزائر.

وتجري الاستعدادات من اجل خوض تصفيات آسيا دون ١٧ سنة والمقرر إقامتها في سلطنة عمان مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

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