الملك تشارلز  الثالث يرثي والدته “الملكة العزيزة والأمّ المحبوبة”

2022/09/08 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Ballater (المملكة المتحدة),– (أ ف ب) – وصف ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس عن 96 عاماً بأنّها “لحظة حزن بالغ” سيشعر بها أناس “في العالم أجمع”.وقال تشارلز الثالث في أول بيان يصدره بعد تولّيه العرش “إنّ رحيل والدتي المحبوبة، جلالة الملكة، هو لحظة حزينة للغاية […]

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