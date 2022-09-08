2022/09/08 | 22:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا رسميًا تنعي فيه وفاة الملكة إليزابيث، عبر حسابهم الرسمي على موقع “تويتر”، حيث تضمنت التغريدة عبارات قالت فيها: “تشعر الرابطة بحزن عميق لسماع نبأ وفاة صاحبة الجلالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



تعليق النشاط الرياضي في بريطانيا بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية المركز الخبري الوطني.

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