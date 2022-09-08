الإمارات تستحوذ على 62% من تمويلات الشركات الناشئة بالمنطقة في أغسطس

2022/09/08 | 22:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أظهر تقرير حديث صادر من منصة "ومضة"، الذي يصدر بالتعاون مع الموجز الرقمي، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في جذب تمويلات الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أغسطس الماضي بقيمة 233 مليون دولار.وبحسب التقرير، …

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