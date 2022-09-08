2022/09/08 | 22:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الخميس، أن "تشارلز" الأبن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية أصبح الآن ملكاً للمملكة المتحدة بعد رحيل والدته.وأضافت "بي.بي.سي" - أن تولي تشارلز منصبه الجديد كملك بريطانيا قد جاء بعد 70 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإذاعة البريطانية: الأمير تشارلز أصبح الآن ملك بريطانيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإذاعة البريطانية: الأمير تشارلز أصبح الآن ملك بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).