2022/09/08 | 22:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل التخفيف من الزخم المروري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتسهيل حركة الزائرين بين 3 محافظات.. افتتاح جسر عائم في المسيب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتسهيل حركة الزائرين بين 3 محافظات.. افتتاح جسر عائم في المسيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).