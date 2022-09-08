2022/09/08 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم الخميس، أن الانتخابات المبكرة، لن تكون حلاً، ما لم تتغير الحكومة الحالية، فضلاً عن بعض الأمور الأخرى.وأكد رئيس الكتلة عدنان فيحان الدليمي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، أن “الانتخابات المبكرة ممكن ان تكون حلاً اذا تم تغيير الحكومة الحالية بحكومة مقبولة من جميع الأطراف أو أكثرها”.وتالياً […]

ظهرت المقالة ’العصائب’ تقول كلمتها في الانتخابات المُبكرة: غير ذلك لن تكون حلاً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’العصائب’ تقول كلمتها في الانتخابات المُبكرة: غير ذلك لن تكون حلاً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’العصائب’ تقول كلمتها في الانتخابات المُبكرة: غير ذلك لن تكون حلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).